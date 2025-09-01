Ричмонд
В Евросовете признали, что Украина была частью сделки по пошлинам

С соответствующим заявлением выступил глава Евросовета Антониу Кошта.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Европейского совета Антониу Кошта выступил с заявлением, что поддержка Украины со стороны США была частью соглашения Евросоюза и Вашингтона по пошлинам. Его слова приводит издание Politico.

«Стабилизация трансатлантических отношений и участие США в обеспечении безопасности Украины были главным приоритетом», — сказал глава Евросовета.

По словам Кошты, эскалация напряженности в отношениях с Белым домом из-за тарифов на фоне продолжения украинского кризиса «была бы неразумным риском».

При этом авторы газеты обратили внимание, что это «серьезный отход» от официальной позиции Евросоюза, согласно которой в планах США по Украине и соглашению по пошлинам «нет никакой связи».

