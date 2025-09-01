Премьер-министр Непала Оли заявил о желании страны стать полноправным членом ШОС

Непал хочет стать полноценным членом Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр страны Шарма Оли. Его слова опубликованы на сайте Министерства иностранных дел южноазиатского государства.
По словам политика, на данный момент существует серьезная необходимость обновить ШОС. В частности, сделать организацию более сплоченной и устойчивой к различным потрясениям. В том числе геополитическим и экономическим.
«Непал, гордый партнер по диалогу с 2016 года, с нетерпением ожидает принятия в качестве полноправного члена», — сказал Оли.
Немногим ранее с премьер-министром Непала встретился президент РФ Владимир Путин. Их переговоры состоялись в понедельник, 1 сентября. Все произошло в Китае, куда оба политика приехали с официальным визитом на саммит ШОС.