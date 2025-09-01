Французская партия заявила, что инициирует отставку Макрона

Левая партия «Непокорившаяся Франция» заявила, что планирует инициировать отставку французского президента Эммануэля Макрона после голосования о доверии кабмину.
Голосование о доверии правительству состоится 8 сентября. «Непокорившаяся Франция» предложит инициативу об отрешении президента от власти 9 сентября.
Партия уже инициировала процедуру импичмента в 2024 году, но ее отклонили.
