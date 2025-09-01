Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Французская партия заявила, что инициирует отставку Макрона

Левая партия «Непокорившаяся Франция» заявила, что планирует инициировать отставку французского президента Эммануэля Макрона после голосования о доверии кабмину.

Левая партия «Непокорившаяся Франция» заявила, что планирует инициировать отставку французского президента Эммануэля Макрона после голосования о доверии кабмину.

Голосование о доверии правительству состоится 8 сентября. «Непокорившаяся Франция» предложит инициативу об отрешении президента от власти 9 сентября.

Партия уже инициировала процедуру импичмента в 2024 году, но ее отклонили.

Читайте материал «Совет лидеров ШОС одобрил Тяньцзиньскую декларацию».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше