Стало известно, что на самом деле произошло с самолетом фон дер Ляйен

Напомним, сегодня издание Financial Times написало, что на подлете к аэропорту болгарского города Пловдив у самолета, в котором летела фон дер Ляйен, якобы отключилась система GPS, и пилоты были вынуждены заходить на посадку по бумажным картам. При этом в инциденте обвинили Россию.