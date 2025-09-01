Стало известно, что на самом деле произошло с самолетом фон дер Ляйен

Сервис отслеживания полетов Flightradar24 не зафиксировал никаких помех в работе системы GPS у самолета с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Единственное, что произошло за рейс — самолет приземлился на 9 минут позже запланированного.
Напомним, сегодня издание Financial Times написало, что на подлете к аэропорту болгарского города Пловдив у самолета, в котором летела фон дер Ляйен, якобы отключилась система GPS, и пилоты были вынуждены заходить на посадку по бумажным картам. При этом в инциденте обвинили Россию.
Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы причастности РФ к техническому сбою при посадке самолета главы.
Полет, по данным Flightradar24, должен был занять 1 час 48 минут по расписанию, а продлился 1 час 57 минут. С чем это было связано — неизвестно.
В сервисе подчеркнули, что транспондер самолета сообщал о хорошем качестве сигнала GPS с момента взлета до посадки.
