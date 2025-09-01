Путин прибыл в Пекин из Тяньцзиня

Кортеж президента России Владимира Путина прибыл из Тяньцзиня в Пекин. Дорога заняла примерно 1 час и 10 минут.
Президента ожидает несколько часов отдыха, после чего ему предстоит несколько встреч.
2 сентября Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и проведет трехстороннюю встречу с китайским лидером и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. 3 сентября он посетит торжественные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.
