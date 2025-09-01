Владимир Путин прибыл в Пекин

Кортеж российского лидера Владимира Путина прибыл в Пекин после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, передает агентство ТАСС.
Сообщается, что президент России прибыл в государственную резиденцию Дяоюйтай. Дорога до китайской столицы заняла примерно 1 час 10 минут.
По информации журналистов, у главы российского государства есть несколько часов на отдых, после чего его ожидают российско-китайские переговоры, трехсторонняя встреча Россия — Китай — Монголия, а также несколько двусторонних встреч.
Ранее сообщалось, что рабочий день Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине продлился 14 часов.
