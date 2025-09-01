Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин прибыл в Пекин

Президент России прибыл в государственную резиденцию Дяоюйтай.

Источник: Аргументы и факты

Кортеж российского лидера Владимира Путина прибыл в Пекин после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, передает агентство ТАСС.

Сообщается, что президент России прибыл в государственную резиденцию Дяоюйтай. Дорога до китайской столицы заняла примерно 1 час 10 минут.

По информации журналистов, у главы российского государства есть несколько часов на отдых, после чего его ожидают российско-китайские переговоры, трехсторонняя встреча Россия — Китай — Монголия, а также несколько двусторонних встреч.

Ранее сообщалось, что рабочий день Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине продлился 14 часов.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше