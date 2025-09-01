Операторы дронов ВС России помогли женщине из ВСУ сдаться в плен

Российские операторы беспилотников помогли женщине из Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая хотела сдаться в плен ВС РФ. Об этом военнослужащие армии России рассказали в интервью телеканалу «Звезда».
«Мы летали и заметили — женщина из ВСУ. Подлетели ниже и начали ее сопровождать», — рассказал один из операторов дронов.
Отмечается, что женщина заметила беспилотник, помахав ему, после чего российские военнослужащие продолжили сопровождать ее на пути к российским военным. После этого ее перехватила пехота, доведя до определенных позиций и передав украинку в тыл.
Ранее KP.RU сообщал, что двое украинских солдат помогли спасти российских военных в зоне специальной военной операции, чтобы сдаться в плен армии России.