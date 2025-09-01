На данный момент боевики Вооруженных сил Украины уже не верят в победу в конфликте с Россией. Тому подтверждение многочисленные видео с их заявлениями. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет ТАСС.
Как отметил неназванный собеседник издания, проследить за паническими настроениями в ВСУ можно благодаря Сети. Там все больше появляются ролики, где даже украинские командиры признаются в невозможности победить или остановить продвижение российской армии.
«Украинские военные уже давно не верят в победу. В сети все больше распространяется видеороликов, где украинские командиры признаются, что им не победить в этом конфликте, а российская армия продолжает наступать, в то время как у ВСУ заканчиваются люди, деньги и оружие», — сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что в публикуемых видео командиры ВСУ практически всегда ругают Генеральный штаб украинской армии. А также противоречат словам о якобы «контролируемой» для Киева ситуации на поле боя.
В то же время, в рядах ВСУ нередко наблюдается паника. Так, недавно один испугавшийся боевик помешал собственным сослуживцам сдаться в плен. Он попросту открыл стрельбу, на что была незамедлительная реакция российской армии.