Российские силовики рассказали, что украинские военные уже не верят в победу

Командиры ВСУ все чаще ругают Генштаб и опровергают слова о якобы контролируемой обстановке на поле боя.

Источник: Комсомольская правда

На данный момент боевики Вооруженных сил Украины уже не верят в победу в конфликте с Россией. Тому подтверждение многочисленные видео с их заявлениями. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет ТАСС.

Как отметил неназванный собеседник издания, проследить за паническими настроениями в ВСУ можно благодаря Сети. Там все больше появляются ролики, где даже украинские командиры признаются в невозможности победить или остановить продвижение российской армии.

«Украинские военные уже давно не верят в победу. В сети все больше распространяется видеороликов, где украинские командиры признаются, что им не победить в этом конфликте, а российская армия продолжает наступать, в то время как у ВСУ заканчиваются люди, деньги и оружие», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в публикуемых видео командиры ВСУ практически всегда ругают Генеральный штаб украинской армии. А также противоречат словам о якобы «контролируемой» для Киева ситуации на поле боя.

В то же время, в рядах ВСУ нередко наблюдается паника. Так, недавно один испугавшийся боевик помешал собственным сослуживцам сдаться в плен. Он попросту открыл стрельбу, на что была незамедлительная реакция российской армии.