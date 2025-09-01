Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Левая партия Франции объявила о планах инициировать отставку Макрона

Инициативу внесут в парламент 9 сентября.

Источник: Аргументы и факты

Левая партия «Непокорившаяся Франция» объявила о планах на следующий день после голосования о доверии правительству внести на рассмотрение в парламент инициативу об отставке президента страны Эммануэля Макрона. Об этом на своей странице в соцсети X* написала глава парламентской фракции партии Матильда Пано.

Голосование о доверии правительству намечено на 8 сентября.

«Восьмого сентября мы заставим премьер-министра Франции Франсуа Байру уйти. Девятого сентября мы выдвинем предложение об отрешении от власти президента республики», — поделилась планами Пано.

Политик напомнила, что Макрон не стал назначать главой кабмина кандидата от блока левых, несмотря на их победу на парламентских выборах в 2024 году. Она подчеркнула, что такого в истории Франции никогда не было.

Ранее политолог Александр Перенджиев предрек мятежи во Франции из-за политики Макрона.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.