Левая партия Франции объявила о планах инициировать отставку Макрона

Левая партия «Непокорившаяся Франция» объявила о планах на следующий день после голосования о доверии правительству внести на рассмотрение в парламент инициативу об отставке президента страны Эммануэля Макрона. Об этом на своей странице в соцсети X* написала глава парламентской фракции партии Матильда Пано.
Голосование о доверии правительству намечено на 8 сентября.
«Восьмого сентября мы заставим премьер-министра Франции Франсуа Байру уйти. Девятого сентября мы выдвинем предложение об отрешении от власти президента республики», — поделилась планами Пано.
Политик напомнила, что Макрон не стал назначать главой кабмина кандидата от блока левых, несмотря на их победу на парламентских выборах в 2024 году. Она подчеркнула, что такого в истории Франции никогда не было.
Ранее политолог Александр Перенджиев предрек мятежи во Франции из-за политики Макрона.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.