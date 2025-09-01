Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кобахидзе: Грузия согласна выполнить любые разумные требования ЕС

Глава грузинского правительства сообщил о готовности отправиться в Брюссель, если со стороны Европейского союза будет готовность к открытому диалогу.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна готова выполнить все разумные требования Евросоюза, но подчеркнул необходимость их обоснования.

«Они должны объяснить, почему эти требования обоснованы — и тогда, конечно, мы их реализуем. Ранее были выдвинуты определённые разумные условия, и мы выполнили их полностью. Однако были и неразумные требования, которые до сих пор не получили логического объяснения. Например, почему у них вызывают обеспокоенность закон о ценностях или закон о прозрачности иностранного влияния. Они не могут обосновать, чем хороша непрозрачность, или чем хорошо, если однополая пара усыновит несовершеннолетнего ребенка», — рассказал Кобахидзе в ходе общения с журналистами.

Он подтвердил, что Министерство иностранных дел Грузии направило официальный ответ ЕС после истечения отведённого срока. При этом премьер выразил готовность лично посетить Брюссель для переговоров, если Евросоюз проявит заинтересованность в открытом диалоге. По его словам, на данный момент «они отказываются от коммуникации».

Ранее генеральный секретарь правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Каха Каладзе рассказал, что Запад обещал предоставить Тбилиси военную технику в случае согласия открыть «второй фронт» против РФ.

Узнать больше по теме
Ираклий Кобахидзе: биография, личная жизнь, как относится к России премьер-министр Грузии
Внешнеполитический курс Тбилиси в последний год претерпел значительные изменения. Рассказываем, чем известен премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, как он возглавил правительство страны и почему его считают потенциально пророссийским.
Читать дальше