Кобахидзе: Грузия согласна выполнить любые разумные требования ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна готова выполнить все разумные требования Евросоюза, но подчеркнул необходимость их обоснования.
«Они должны объяснить, почему эти требования обоснованы — и тогда, конечно, мы их реализуем. Ранее были выдвинуты определённые разумные условия, и мы выполнили их полностью. Однако были и неразумные требования, которые до сих пор не получили логического объяснения. Например, почему у них вызывают обеспокоенность закон о ценностях или закон о прозрачности иностранного влияния. Они не могут обосновать, чем хороша непрозрачность, или чем хорошо, если однополая пара усыновит несовершеннолетнего ребенка», — рассказал Кобахидзе в ходе общения с журналистами.
Он подтвердил, что Министерство иностранных дел Грузии направило официальный ответ ЕС после истечения отведённого срока. При этом премьер выразил готовность лично посетить Брюссель для переговоров, если Евросоюз проявит заинтересованность в открытом диалоге. По его словам, на данный момент «они отказываются от коммуникации».
Ранее генеральный секретарь правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Каха Каладзе рассказал, что Запад обещал предоставить Тбилиси военную технику в случае согласия открыть «второй фронт» против РФ.