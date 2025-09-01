Кобахидзе: Грузия согласна выполнить любые разумные требования ЕС

«Они должны объяснить, почему эти требования обоснованы — и тогда, конечно, мы их реализуем. Ранее были выдвинуты определённые разумные условия, и мы выполнили их полностью. Однако были и неразумные требования, которые до сих пор не получили логического объяснения. Например, почему у них вызывают обеспокоенность закон о ценностях или закон о прозрачности иностранного влияния. Они не могут обосновать, чем хороша непрозрачность, или чем хорошо, если однополая пара усыновит несовершеннолетнего ребенка», — рассказал Кобахидзе в ходе общения с журналистами.