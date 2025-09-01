Во Франции планируют отречение Макрона

Ранее «Непокорившаяся Франция» уже пыталась инициировать импичмент президента Макрона в 2024 году, однако тогда законодательная комиссия Национального собрания отклонила резолюцию. В то же время партия смогла добиться отставки премьер-министра Мишеля Барнье после успешного голосования в парламенте, что стало первым подобным случаем за 60 лет.