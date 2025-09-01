Flightradar опроверг информацию о проблемах с GPS у самолета фон дер Ляйен

Сервис отслеживания полетов Flightradar24 опроверг появившуюся в Сети информацию о сбое в работе GPS у самолета, на борту которого находилась председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Рейс с Урсулой фон дер Ляйен на борту передавал хорошее качество от взлета до посадки», — сообщила пресс-служба веб-сервиса в соцсетях.
По информации сервиса, борт с фон дер Ляйен приземлился в аэропорту болгарского города Пловдив всего на 9 минут позже запланированного.
Ранее СМИ писали, что пилотам якобы пришлось использовать бумажные карты для выполнения посадки в аэропорту Пловдива.
