Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Flightradar опроверг информацию о проблемах с GPS у самолета фон дер Ляйен

По данным веб-сервиса, самолет передавал хорошее качество сигнала от взлета до посадки.

Источник: Аргументы и факты

Сервис отслеживания полетов Flightradar24 опроверг появившуюся в Сети информацию о сбое в работе GPS у самолета, на борту которого находилась председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Рейс с Урсулой фон дер Ляйен на борту передавал хорошее качество от взлета до посадки», — сообщила пресс-служба веб-сервиса в соцсетях.

По информации сервиса, борт с фон дер Ляйен приземлился в аэропорту болгарского города Пловдив всего на 9 минут позже запланированного.

Ранее СМИ писали, что пилотам якобы пришлось использовать бумажные карты для выполнения посадки в аэропорту Пловдива.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше