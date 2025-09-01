Жители Вашингтона провели акцию против мер Трампа по борьбе с преступностью

Жители Вашингтона провели акцию протеста из-за мер по контролю преступности, предложенных президентом США Дональдом Трампом.
Указ Трампа предполагает, что вашингтонская полиция переходит под прямой контроль федерального правительства.
Трамп 9 августа заявил, что Вашингтон является одним из опаснейших городов планеты из-за уличной преступности и пообещал положить конец преступлениям, сделав Вашингтон «одним из самых безопасных».
Читайте материал «Совет лидеров ШОС одобрил Тяньцзиньскую декларацию».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше