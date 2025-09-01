Ричмонд
Жители Вашингтона провели акцию против мер Трампа по борьбе с преступностью

Жители Вашингтона провели акцию протеста из-за мер по контролю преступности, предложенных президентом США Дональдом Трампом.

Указ Трампа предполагает, что вашингтонская полиция переходит под прямой контроль федерального правительства.

Трамп 9 августа заявил, что Вашингтон является одним из опаснейших городов планеты из-за уличной преступности и пообещал положить конец преступлениям, сделав Вашингтон «одним из самых безопасных».

