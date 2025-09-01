Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бессент: США «пристально изучат» варианты действий в отношении России

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что на первой неделе сентября власти Соединенных Штатов намерены «пристально изучить» возможные варианты действий в отношении России.

Источник: Reuters

«Президент Путин после исторической встречи в Анкоридже, после телефонного разговора, когда европейские лидеры и президент Зеленский был в Белом доме, действовал совершенно наоборот тому, что, как он заявлял, намеревался сделать», — сказал Скотт Бессент в интервью Fox Business.

Бессент пояснил, что имеет в виду «усиление бомбардировок» по территории Украины. Он также сказал, что президент США Дональд Трамп допускает все возможные варианты действий в отношении России.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше