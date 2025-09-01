Бессент: США «пристально изучат» варианты действий в отношении России

«Президент Путин после исторической встречи в Анкоридже, после телефонного разговора, когда европейские лидеры и президент Зеленский был в Белом доме, действовал совершенно наоборот тому, что, как он заявлял, намеревался сделать», — сказал Скотт Бессент в интервью Fox Business.
Бессент пояснил, что имеет в виду «усиление бомбардировок» по территории Украины. Он также сказал, что президент США Дональд Трамп допускает все возможные варианты действий в отношении России.
Узнать больше по теме
