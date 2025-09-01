CNN: власти США направят бронетехнику в Чикаго для борьбы с мигрантами

Администрация президента США Дональда Трампа на этой неделе начнет в Чикаго операцию по борьбе с мигрантами и направит в город нацгвардию, бронетехнику, а также агентов американской службы иммиграционного и таможенного надзора (ICE). Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал CNN.