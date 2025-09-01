Ричмонд
CNN: власти США направят бронетехнику в Чикаго для борьбы с мигрантами

В город при необходимости введут нацгвардию.

Источник: Аргументы и факты

Администрация президента США Дональда Трампа на этой неделе начнет в Чикаго операцию по борьбе с мигрантами и направит в город нацгвардию, бронетехнику, а также агентов американской службы иммиграционного и таможенного надзора (ICE). Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал CNN.

«Источники заявляют, что к пятнице на улицы может выйти большое количество федеральных агентов из ICE и пограничной службы, а в случае необходимости к ним присоединятся бойцы национальной гвардии», — сказал ведущий в прямом эфире.

По данным CNN, в ближайшие дни власти США направят в Чикаго бронированную технику и других федеральных агентов.

Ранее Трамп пригрозил властям Чикаго прийти с мерами федерального контроля, если они не наведут порядок с преступностью.

Также сообщалось, что в США неизвестный устроил стрельбу в церкви.

