В Австрии заявили, что не собираются вступать в НАТО

ВЕНА, 1 сен — РИА Новости. Тема вступления Австрии в НАТО не стоит на повестке, нейтралитет республики не подлежит сомнению, заявил канцлер страны Кристиан Штокер, комментируя слова заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Источник: © РИА Новости

Ранее Медведев в колонке на сайте RT на русском написал, что принцип нейтралитета является основой австрийской государственности, и отказ от него несет угрозы для страны. Милитаристский курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, что снижает возможность суверенного политического маневрирования Вены, отметил он. Так Медведев отреагировал на недавние высказывания МИД Австрии за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий России. Медведев в этой ситуации предложил Москве, которая, по сути, является одной из создательниц современной Австрийской Республики, «дать по рукам зарвавшимся любителям военной истерии в международно-правовой плоскости».

«Мы — нейтральная страна. Нейтралитет не подлежит сомнению. Поэтому тема (вступления в — ред.) НАТО для нас вообще не стоит. Эта угроза меня удивила», — сказал Штокер в интервью австрийскому телеканалу ORF в прямом эфире, комментируя слова Медведева.

По мнению канцлера, Австрия якобы находится в опасности, а ее демократия «подвергается атаке» вместе с ее институтами и с её обществом.

