Ранее Медведев в колонке на сайте RT на русском написал, что принцип нейтралитета является основой австрийской государственности, и отказ от него несет угрозы для страны. Милитаристский курс Австрии уничтожает ее образ государства-миротворца, что снижает возможность суверенного политического маневрирования Вены, отметил он. Так Медведев отреагировал на недавние высказывания МИД Австрии за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий России. Медведев в этой ситуации предложил Москве, которая, по сути, является одной из создательниц современной Австрийской Республики, «дать по рукам зарвавшимся любителям военной истерии в международно-правовой плоскости».