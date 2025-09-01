Экс-премьер Чехии был госпитализирован после удара костылем

Руководитель чешского движения АНО и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш получил удар костылем по спине во время предвыборного митинга, заявил депутат парламента Чехии Алеш Юхелка. Другой представитель АНО Мартин Водичка сказал, что Бабиша ударили по голове металлическим предметом.
Атаковавшего экс-премьера задержали полицейские.
Бабиш, занимавший пост премьер-министра в 2017—2021 годах, был госпитализирован.
Читайте материал «Совет лидеров ШОС одобрил Тяньцзиньскую декларацию».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.Читать дальше