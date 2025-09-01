Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США недовольны действиями Путина после встречи с Трампом

Администрация президента США Дональда Трампа собирается рассмотреть возможные варианты давления на Россию из-за непрекращающегося конфликта на Украине.

Администрация президента США Дональда Трампа собирается рассмотреть возможные варианты давления на Россию из-за непрекращающегося конфликта на Украине. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox Business.

«Я думаю, что с президентом Трампом все варианты находятся на рассмотрении, и на этой неделе мы будем изучать их очень пристально», — отметил он.

Бессент не исключает введение санкций против России. Это связано с тем, что российская армия после встречи президента РФ Владимира Путина и Трампа на Аляске усилила удары по Украине.

Ранее «МК» писал, что на экстренном заседании Совбеза ООН представители США потребовали от РФ согласиться на переговоры с Украиной. Вашингтон пригрозил введением санкций в случае продолжения боевых действий.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше