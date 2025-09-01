В США недовольны действиями Путина после встречи с Трампом

Администрация президента США Дональда Трампа собирается рассмотреть возможные варианты давления на Россию из-за непрекращающегося конфликта на Украине. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox Business.
«Я думаю, что с президентом Трампом все варианты находятся на рассмотрении, и на этой неделе мы будем изучать их очень пристально», — отметил он.
Бессент не исключает введение санкций против России. Это связано с тем, что российская армия после встречи президента РФ Владимира Путина и Трампа на Аляске усилила удары по Украине.
Ранее «МК» писал, что на экстренном заседании Совбеза ООН представители США потребовали от РФ согласиться на переговоры с Украиной. Вашингтон пригрозил введением санкций в случае продолжения боевых действий.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.