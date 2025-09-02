Поиски «Титаника» в 1985 году были прикрытием для секретной миссии ВМС США

По словам Балларда, США не хотели, чтобы СССР узнал, где находятся субмарины. ВМС США поддержали идею создания дистанционно управляемого подводного аппарата под названием «Арго», который мог бы передавать видео на исследовательское судно. Роберт Баллард убедил командование выделить время на поиски «Титаника», что и послужило прикрытием для военной операции.