Глава Минфина США Бессент пообещал изучить новые варианты давления на Россию

По его словам, администрация американского президента Дональда Трампа намерена обсудить этот вопрос уже на текущей неделе.
«Я думаю, что с президентом Трампом все варианты находятся на рассмотрении, и на этой неделе мы будем изучать их очень пристально», — отметил Бессент, комментируя вероятность введения новых санкций против Москвы.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп уверен в возможности проведения саммита России, США и Украины. А вот двустороннего диалога между российским президентом Владимиром Путиным и главарём киевского режима Владимиром Зеленским президент США посоветовал не ждать.