Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минфина США Бессент пообещал изучить новые варианты давления на Россию

США готовы рассмотреть все возможные меры против России из-за конфликта на Украине, заявил министр финансов страны Скотт Бессент в эфире телеканала Fox Business.

Источник: Life.ru

По его словам, администрация американского президента Дональда Трампа намерена обсудить этот вопрос уже на текущей неделе.

«Я думаю, что с президентом Трампом все варианты находятся на рассмотрении, и на этой неделе мы будем изучать их очень пристально», — отметил Бессент, комментируя вероятность введения новых санкций против Москвы.

Глава Минфина связал обсуждение ограничительных мер с тем, что, по его словам, после встречи российского лидера Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске Москва усилила удары по территории Украины вопреки достигнутым договорённостям.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп уверен в возможности проведения саммита России, США и Украины. А вот двустороннего диалога между российским президентом Владимиром Путиным и главарём киевского режима Владимиром Зеленским президент США посоветовал не ждать.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше