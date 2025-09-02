Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: лидеры РФ, КНР и Индии саммитом ШОС послали «мощный сигнал» Вашингтону

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Лидеры России, Китая и Индии продемонстрировали единство на саммите ШОС, что стало вызовом для внешней политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Источник: Пресс-служба Президента России

Кадры, на которых председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин обнимают друг друга, послали мощный сигнал Вашингтону. Этот жест единства прозвучал на фоне попыток Трампа сдержать Пекин, разорвать связи России с Китаем и отговорить Индию от покупки российской нефти.

По словам Майкла Фуллилава, исполнительного директора аналитического центра Lowy Institute, эта встреча вызовет тревогу в западных столицах. «Мягкое обращение президента Трампа с Владимиром Путиным никак не отдалило Россию от Китая, — сказал он. — С другой стороны, его жесткое обращение с Нарендрой Моди подталкивает Индию ближе к России и потеплению ее отношений с Китаем».

Саммит ШОС с участием Путина и руководителей более чем 20 государств начал работу 31 августа в Тяньцзине (Северный Китай). Как отмечал помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь, это самый масштабный форум объединения за всю историю его существования.

В настоящее время ШОС включает 10 государств-членов: Россия, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, а также 2 страны со статусом наблюдателя (Афганистан и Монголия) и 14 партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка). Это крупнейшая в мире региональная организация сотрудничества по численности населения, географическому охвату и потенциалу развития.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше