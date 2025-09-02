WSJ: лидеры РФ, КНР и Индии саммитом ШОС послали «мощный сигнал» Вашингтону

По словам Майкла Фуллилава, исполнительного директора аналитического центра Lowy Institute, эта встреча вызовет тревогу в западных столицах. «Мягкое обращение президента Трампа с Владимиром Путиным никак не отдалило Россию от Китая, — сказал он. — С другой стороны, его жесткое обращение с Нарендрой Моди подталкивает Индию ближе к России и потеплению ее отношений с Китаем».