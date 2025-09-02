WSJ: лидеры РФ, КНР и Индии саммитом ШОС послали «мощный сигнал» Вашингтону

Кадры, на которых председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин обнимают друг друга, послали мощный сигнал Вашингтону. Этот жест единства прозвучал на фоне попыток Трампа сдержать Пекин, разорвать связи России с Китаем и отговорить Индию от покупки российской нефти.
По словам Майкла Фуллилава, исполнительного директора аналитического центра Lowy Institute, эта встреча вызовет тревогу в западных столицах. «Мягкое обращение президента Трампа с Владимиром Путиным никак не отдалило Россию от Китая, — сказал он. — С другой стороны, его жесткое обращение с Нарендрой Моди подталкивает Индию ближе к России и потеплению ее отношений с Китаем».
Саммит ШОС с участием Путина и руководителей более чем 20 государств начал работу 31 августа в Тяньцзине (Северный Китай). Как отмечал помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь, это самый масштабный форум объединения за всю историю его существования.
В настоящее время ШОС включает 10 государств-членов: Россия, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, а также 2 страны со статусом наблюдателя (Афганистан и Монголия) и 14 партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка). Это крупнейшая в мире региональная организация сотрудничества по численности населения, географическому охвату и потенциалу развития.