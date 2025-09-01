Скотт Бессент: Вашингтон изучает все варианты санкций против России

Министр финансов США Скотт Бессент поделился позицией Вашингтона относительно возможного введения новых санкций в отношении России. Об этом он рассказал в интервью Fox Business.
«Я думаю, что с президентом Трампом все варианты находятся на рассмотрении, и на этой неделе мы будем изучать их очень пристально», — подчеркнул Бессент, отвечая на вопрос о перспективах ужесточения санкций против России.
Министр отметил, что решение о детальном рассмотрении возможных мер вызвано, по мнению Вашингтона, активизацией военных действий на территории Украины после встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа на Аляске.
Ранее, 26 августа, президент США Дональд Трамп намекнул, что санкции могут затронуть не только Россию, но и Украину, если ситуация не начнет развиваться в сторону урегулирования. Он отметил, что в случае реализации этих мер они окажутся крайне болезненными как для Москвы, так и для Киева.