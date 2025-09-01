Скотт Бессент: Вашингтон изучает все варианты санкций против России

Ранее, 26 августа, президент США Дональд Трамп намекнул, что санкции могут затронуть не только Россию, но и Украину, если ситуация не начнет развиваться в сторону урегулирования. Он отметил, что в случае реализации этих мер они окажутся крайне болезненными как для Москвы, так и для Киева.