Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скотт Бессент: Вашингтон изучает все варианты санкций против России

Бессант сообщил, США рассмотрят возможность введения санкций против РФ на этой неделе.

Источник: Комсомольская правда

Министр финансов США Скотт Бессент поделился позицией Вашингтона относительно возможного введения новых санкций в отношении России. Об этом он рассказал в интервью Fox Business.

«Я думаю, что с президентом Трампом все варианты находятся на рассмотрении, и на этой неделе мы будем изучать их очень пристально», — подчеркнул Бессент, отвечая на вопрос о перспективах ужесточения санкций против России.

Министр отметил, что решение о детальном рассмотрении возможных мер вызвано, по мнению Вашингтона, активизацией военных действий на территории Украины после встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа на Аляске.

Ранее, 26 августа, президент США Дональд Трамп намекнул, что санкции могут затронуть не только Россию, но и Украину, если ситуация не начнет развиваться в сторону урегулирования. Он отметил, что в случае реализации этих мер они окажутся крайне болезненными как для Москвы, так и для Киева.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше