«Многополярный мир»: Пушков объяснил, почему саммит ШОС вывел из себя весь Запад

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков дал свою оценку заседанию лидеров стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое проходило с 31 августа по 1 сентября в Китае. Соответствующую публикацию он сделал в Telegram-канале.
«Можно с уверенностью сказать, что происходящее в Пекине категорически не нравится Западу… Так и происходит постепенное, но неуклонное формирование многополярного мира», — подчеркнул Алексей Пушков.
Свой комментарий российский сенатор дал после завершения 25-го саммита ШОС в Тяньцзине.
Алексей Пушков добавил, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп рассчитывал лишить единства как членов данной международной организации, так и участников объединения БРИКС+. Тем не менее, как отметил сенатор, этого не удалось добиться ни Администрации США, ни ведущим функционерам Евросоюза.
Стоит добавить, что с мнением Алексея Пушкова согласны и многие другие эксперты. Ранее обозреватель «МК» в своем эксклюзивном материале подвела общие итоги саммита в Тяньцзине и постарался разобраться, почему новое мероприятие ШОС стало «кошмарным сном Запада».
