Новости СВО. ВС РФ давят оборону ВСУ в Красноармейске, Генштаб показал карту будущих границ, Путин объяснил условия завершения СВО, 2 сентября

— Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским союзом, ставил в конечном счёте задачу вступления Украины в Европейский союз. Другое дело, что партнёры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно: не проявляли понимания сложности экономической ситуации в Украине. Прямо скажу — высокомерность проявляли, — сказал экс-президент.