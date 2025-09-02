Донецкая Народная Республика, 2 сентября.
Армия России ведёт наступление в Красноармейске (Покровск). Сообщается, что войска зашли в центр города и, возможно, подошли к местной железнодорожной станции. Также появляется информация, что бои идут у Константино-Еленинского храма.
— Пока непонятно, какие силы Сырский готов будет бросить, чтобы отбить утерянные позиции, но исход продвижения РФ в центр определит, останется ли у ВСУ возможность удерживать связанную линию позиций в городе, или оборона начнёт разваливаться по всему району вплоть до Константиновки, — пишет «Военная хроника».
На севере ДНР войска продвигаются к Северску. Противник занял многоэтажные дома и переоборудовал их под свои нужды, что затрудняет наступление. Вместе с этим ВС РФ вычищают Серебрянское лесничество и Серебрянку.
Курская область, 2 сентября.
ВСУ больше не предпринимают попыток зайти в Курскую область на Тёткинском и Глушковском направлениях. При этом ВКС РФ работают по противнику в приграничье.
Новые границы России.
За спиной главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова заметили карту Украины без Одесской и Николаевской областей. Но у Киева, согласно карте, остаётся Харьковская и Сумская, где сейчас российские войска развивают наступление.
— Есть мнение, что это не просто какие-то фантазии журналистов, политологов и военкоров, а вполне реальные, достижимые цели СВО. В конце концов, оставлять Украине доступ к Чёрному морю было бы опасно, — пишет журналист Анатолий Кузичев.
Несколькими днями ранее Герасимов рассказал об успехах российских войск и заявил о том, что СВО продолжится.
— Выполнение задач специальной военной операции Объединённой группировкой войск (сил) будет продолжено ведением наступательных действий, — сказал он.
Экипаж танка Т-80БВМ мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт противника на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России.
Неожиданно для всех в публичном пространстве появился бывший президент Украины Виктор Янукович. Власти он лишился в 2014 году в результате государственного переворота. В своём выступлении он сообщил, что работал по сближению его страны и ЕС.
— Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским союзом, ставил в конечном счёте задачу вступления Украины в Европейский союз. Другое дело, что партнёры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно: не проявляли понимания сложности экономической ситуации в Украине. Прямо скажу — высокомерность проявляли, — сказал экс-президент.
Кроме того, он заявил, что выступал против вступления Украины в НАТО. По его словам, это могло стать причиной гражданской войны.
Президент России назвал способ закончить СВО.
Президент России Владимир Путин назвал способ, как закончить специальную военную операцию.
— Чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса. Восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности, — заявил глава государства.
Среди них он выделил попытки затянуть Украину в НАТО. То есть Североатлантический альянс должен отказаться от расширения на восток.