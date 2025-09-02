В США заявили о выходе страны из НАТО ради спасения от большой войны

В Европе назревает исламская война, в которую могут быть втянуты Соединенные Штаты Америки. Поэтому США необходимо покинуть НАТО как можно скорее, заявил американский сенатор Майкл Ли в соцсети Х.
«Если мы не покинем НАТО в ближайшее время, мы пожалеем об этом — горько», — отметил политик.
Такое высказывание сенатора США стало реакцией на массовые протестные акции в Германии, которые устроили исламские мигранты. Во время митингов они выкрикивали антиправительственные лозунги.
Среди мигрантских заявлений звучали угрозы захвата власти силовым методом, изменения немецких законов на шариатские. Также протестующие призывали христиан и евреев обратиться в их веру либо покинуть страну.
