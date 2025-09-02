Путин встретится в Китае с Си Цзиньпином, Вучичем и другими лидерами

Если предыдущие два дня у него были мероприятия в Тяньцзине, то теперь российский лидер переместился в Пекин. Вместе с коллегами из других стран 3 сентября Путин отметит здесь 80-летие победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, а на 2 сентября запланирована серия отдельных встреч.