НАТОвский самолёт-разведчик Boeing P-8A Poseidon обнаружен рядом с Мурманском

В нейтральном воздушном пространстве Баренцева моря вблизи Мурманска был замечен разведывательный самолет НАТО P-8A Poseidon, сообщает Telegram-канал Shot.
Отмечается, что самолет периодически исчезает с радаров на короткое время. P-8A выполняет разведывательные полеты, совершая круги между городом Заполярный и селом Териберка.
Сообщается, что несколько часов назад воздушное судно вылетело из международного аэропорта в Исландии и пролетело около 2500 километров.
Ранее немецкие истребители сопроводили российский самолет над Балтикой.
