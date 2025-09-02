Ричмонд
НАТОвский самолёт-разведчик Boeing P-8A Poseidon обнаружен рядом с Мурманском

В нейтральном воздушном пространстве Баренцева моря вблизи Мурманска был замечен разведывательный самолет НАТО P-8A Poseidon, сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что самолет периодически исчезает с радаров на короткое время. P-8A выполняет разведывательные полеты, совершая круги между городом Заполярный и селом Териберка.

Сообщается, что несколько часов назад воздушное судно вылетело из международного аэропорта в Исландии и пролетело около 2500 километров.

Ранее немецкие истребители сопроводили российский самолет над Балтикой.

