Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бессент назвал показной встречу Путина, Си Цзиньпина и Моди на саммите ШОС

Встреча лидеров России, Китая и Индии на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) носит показной характер. Ценности Индии гораздо ближе к американским, чем к ценностям ее партнеров по организации. Такое мнение высказал глава американского минфина Скотт Бессент.

В США назвали встречу лидеров ШОС показной (архивное фото).

Встреча лидеров России, Китая и Индии на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) носит показной характер. Ценности Индии гораздо ближе к американским, чем к ценностям ее партнеров по организации. Такое мнение высказал глава американского минфина Скотт Бессент.

«Это давняя встреча, которая называется Шанхайская организация сотрудничества. Я считаю, что она во многом носит показной характер. В конечном счете, Индия является самой густонаселенной демократией в мире. Их ценности гораздо ближе к нашим», — сказал Бессент в интервью телеканалу Fox Business.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЛидеры ШОС приняли главный документ саммита.

Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году для укрепления сотрудничества в сфере безопасности и экономики между странами Евразии. За последние годы организация расширилась до 10 постоянных членов, включая Россию, Китай и Индию, и регулярно проводит саммиты для обсуждения стратегических вопросов и выработки единой позиции по международным проблемам.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше