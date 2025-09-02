Бессент назвал показной встречу Путина, Си Цзиньпина и Моди на саммите ШОС

В США назвали встречу лидеров ШОС показной (архивное фото).
«Это давняя встреча, которая называется Шанхайская организация сотрудничества. Я считаю, что она во многом носит показной характер. В конечном счете, Индия является самой густонаселенной демократией в мире. Их ценности гораздо ближе к нашим», — сказал Бессент в интервью телеканалу Fox Business.
Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году для укрепления сотрудничества в сфере безопасности и экономики между странами Евразии. За последние годы организация расширилась до 10 постоянных членов, включая Россию, Китай и Индию, и регулярно проводит саммиты для обсуждения стратегических вопросов и выработки единой позиции по международным проблемам.