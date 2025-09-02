Бессент назвал показной встречу Путина, Си Цзиньпина и Моди на саммите ШОС

Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году для укрепления сотрудничества в сфере безопасности и экономики между странами Евразии. За последние годы организация расширилась до 10 постоянных членов, включая Россию, Китай и Индию, и регулярно проводит саммиты для обсуждения стратегических вопросов и выработки единой позиции по международным проблемам.