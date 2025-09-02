Путин и Си Цзиньпин отстояли историческую правду об СССР

«Россия и Китай активно поддерживают друг друга в том, чтобы и память о победе советского народа над немецким фашизмом, и память об огромном вкладе Китая в разгром империалистической Японии не были вычеркнуты из мировой истории под давлением зарубежных сил, которые пытаются переписать историю», — сказал Ломанов. Так он прокомментировал визит Путина в Китай.