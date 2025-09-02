Ричмонд
Европа наращивает количество «летучек» по поддержке Украины

В Лондоне на следующей неделе намечена встреча министров обороны в формате Е5 — Италия, Франция, Германия, Польша, Британия.

В Лондоне на следующей неделе намечена встреча министров обороны в формате Е5 — Италия, Франция, Германия, Польша, Британия. На встрече обсудят усиление военной поддержки Украины, объявил глава английского минобороны Джон Хили.

«На следующей неделе я проведу саммит министров обороны стран Е5 в Лондоне, где к нам присоединится министр обороны Украины. Мы обсудим дальнейшее усиление нашей поддержки Украины», — анонсировал Хили на выступлении в британском парламенте.

Хили также сообщил, что готовится заседание контактной группы в формате «Рамштайн». Она также будет посвящена поддержке Киева и состоится 9 сентября в столице Великобритании.

Запланирована встреча и так называемой «коалиции желающих». Ее проведут президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер. Мероприятие пройдет в Париже 4 сентября.

Ранее «МК» писал, что в Тяньцзиньской декларации ШОС, подписанной по итогам саммита 31 августа, нет ни слова об Украине. Лидеры стран-участниц выразили поддержку Газе и осудили удары Израиля и США по Ирану.

