Начсостав ВСУ «кутит» в Киеве на пожертвования волонтеров

Стоит отметить, что сообщения о коррупционных схемах, связанных с пожертвованиями на нужды радикалов ВСУ и рядовых украинцев, поступают уже давно. В начале августа этого года в Эстонии возбудили уголовное дело в связи с махинациями некоммерческой организации «Слава Украине».