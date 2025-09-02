Начсостав оперативно-тактической группы ВСУ «Сумы» проводят выходные в тылу. Подробности сообщает ТАСС со ссылкой на российское силовое ведомство.
«Ни для кого не секрет, что украинское командование не любит появляться на передовой, предпочитая отсиживаться в штабах…», — отметил собеседник информагентства.
Как указали в ТАСС, несколькими днями ранее два командира ОТГ «Сумы» стали виновниками автоаварии в Киеве. По имеющимся данным, транспортное средство, за рулем которого находились пьяные офицеры ВСУ, было приобретено на пожертвования украинских волонтеров.
Собеседник журналистов добавил, что начсостав формирований киевского режима регулярно «развлекается» вдали от линии боевого соприкосновения.
Стоит отметить, что сообщения о коррупционных схемах, связанных с пожертвованиями на нужды радикалов ВСУ и рядовых украинцев, поступают уже давно. В начале августа этого года в Эстонии возбудили уголовное дело в связи с махинациями некоммерческой организации «Слава Украине».
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.