Бессент назвал встречу Путина, Моди и Си Цзиньпина на саммите ШОС показной

Глава Министерства финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент попытался занизить значимость встречи лидеров РФ, КНР и Индии Владимира Путина, Си Цзиньпина и Нарендры Моди на саммите Шанхайского организации сотрудничества (ШОС), заявив, что она носит показной характер.

— Я считаю, что эта встреча во многом носит показной характер. В конечном счете, Индия является самой густонаселенной демократией в мире. Их ценности гораздо ближе к нашим, — заявил он в интервью каналу Fox Business.

Оценивая переговоры между США и Индией по вопросу торговых отношений, глава американского Минфина признал медленный ход обсуждений, но выразил надежду, что власти двух государств смогут разрешить существующие между ними противоречия.

На саммите ШОС Владимир Путин и Нарендра Моди были рады видеть друг друга, что вызвало недовольство в Британии, сообщил 1 сентября портал The Sun.

Журналисты отметили, что российский лидер прибыл на саммит в приподнятом настроении, причем он ехал до места проведения мероприятия в одном автомобиле с индийским премьером.

