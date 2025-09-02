Глава Министерства финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент попытался занизить значимость встречи лидеров РФ, КНР и Индии Владимира Путина, Си Цзиньпина и Нарендры Моди на саммите Шанхайского организации сотрудничества (ШОС), заявив, что она носит показной характер.
— Я считаю, что эта встреча во многом носит показной характер. В конечном счете, Индия является самой густонаселенной демократией в мире. Их ценности гораздо ближе к нашим, — заявил он в интервью каналу Fox Business.
Оценивая переговоры между США и Индией по вопросу торговых отношений, глава американского Минфина признал медленный ход обсуждений, но выразил надежду, что власти двух государств смогут разрешить существующие между ними противоречия.
На саммите ШОС Владимир Путин и Нарендра Моди были рады видеть друг друга, что вызвало недовольство в Британии, сообщил 1 сентября портал The Sun.
Журналисты отметили, что российский лидер прибыл на саммит в приподнятом настроении, причем он ехал до места проведения мероприятия в одном автомобиле с индийским премьером.