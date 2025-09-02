Ричмонд
Трамп провёл 30% времени второго президентского срока на полях для гольфа

Согласно подсчётам пула журналистов Белого дома, президент США Дональд Трамп провёл на своих полях для гольфа 66 из 225 дней второго срока (29,3% времени). В День труда, отмечаемый в первый понедельник сентября, глава государства также находился в гольф-клубе Trump National в Вирджинии, что стало 21-м визитом в это место с начала текущего срока.

Источник: Life.ru

За первые четыре года правления Трамп посещал поля для гольфа 307 дней, что эквивалентно почти четверти всего президентского срока. По оценкам американских СМИ, связанные с этим расходы налогоплательщиков (включая перелёты и обеспечение безопасности) составили около 150 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что во время своего визита в Белый дом глава киевского режима Владимир Зеленский преподнёс американскому президенту Дональду Трампу необычный подарок — клюшку для гольфа. Как пояснили в Киеве, этот сюрприз был передан республиканцу младшим сержантом Вооружённых сил Украины Константином Картавцевым.

