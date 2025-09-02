Трамп провёл 30% времени второго президентского срока на полях для гольфа

Согласно подсчётам пула журналистов Белого дома, президент США Дональд Трамп провёл на своих полях для гольфа 66 из 225 дней второго срока (29,3% времени). В День труда, отмечаемый в первый понедельник сентября, глава государства также находился в гольф-клубе Trump National в Вирджинии, что стало 21-м визитом в это место с начала текущего срока.