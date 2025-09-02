За первые четыре года правления Трамп посещал поля для гольфа 307 дней, что эквивалентно почти четверти всего президентского срока. По оценкам американских СМИ, связанные с этим расходы налогоплательщиков (включая перелёты и обеспечение безопасности) составили около 150 миллионов долларов.
Ранее стало известно, что во время своего визита в Белый дом глава киевского режима Владимир Зеленский преподнёс американскому президенту Дональду Трампу необычный подарок — клюшку для гольфа. Как пояснили в Киеве, этот сюрприз был передан республиканцу младшим сержантом Вооружённых сил Украины Константином Картавцевым.