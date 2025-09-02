Ричмонд
Стала известна повестка переговоров Путина и Си Цзиньпина

В Пекине готовится встреча на высшем уровне — переговоры президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина.

В Пекине готовится встреча на высшем уровне — переговоры президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский президент продолжает свой четырехдневный визит в КНР. Первой точкой его присутствия стал город Тяньцзинь, где проходил саммит ШОС. Далее Путин отправил в Пекин для переговоров с председателем КНР, участия в параде в честь окончания Второй мировой войны.

Также российский лидер проведет несколько двусторонних международных встреч. Его сопровождает большая делегация из РФ. В нее входят вице-премьеры, министры, представители администрации главы государства, руководители госкорпораций, крупные бизнесмены и другие.

По сообщению агентства, встреча в Пекине стартует в трехстороннем формате с участием президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха. Позже Путин и Си Цзиньпин проведут встречу в «узком формате». Отмечается, что эти переговоры пройдут за чашкой чая. Затем уже состоятся переговоры в расширенном формате.

Ранее «МК» писал, что перед заседанием Совета Шанхайской организации сотрудничества, которое проходит в Китае, президент России Владимир Путин успел коротко переговорить с лидерами Китая и Индии Си Цзиньпином и Нарендрой Моди.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

