В чем особенность отношений между Россией и Китаем

Между Россией и КНР сложились особые отношения без резких переломов, отметил китаист Александр Ломанов.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссия и Китай выбрали общую идею для противостояния США.
«Уникальная особенность наших отношений в том, что за все эти годы в них не было резких переломов — каких-то спадов, конфликтных ситуаций. Идет методичная работа, в которой год за годом появляется что-то новое, отношения становятся глубже и прочнее», — сказал китаист.
В китайских рейтингах отношений с зарубежными странами на первое место всегда ставится Россия, обратил внимание Ломанов. Это происходит несмотря на то, что Китай активно торгует со Штатами и Евросоюзом, но их ставят позади, добавил собеседник URA.RU.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин раскрыл, почему к саммиту ШОС приковано внимание Запада.
Путин 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. В Тяньцзине Путин стал участником 25-го саммита ШОС, а в Пекине будет главным гостем военного парада, посвященного 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.