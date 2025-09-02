Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В чем особенность отношений между Россией и Китаем

Китай всегда на первое место ставит отношения с Россией, а потом уже с США и ЕС. Отношения между РФ и КНР уже много лет поступательно развиваются без каких-то спадов, сообщил в интервью URA.RU замдиректора по научной работе ИМЭМО РАН Александр Ломанов.

Между Россией и КНР сложились особые отношения без резких переломов, отметил китаист Александр Ломанов.

Китай всегда на первое место ставит отношения с Россией, а потом уже с США и ЕС. Отношения между РФ и КНР уже много лет поступательно развиваются без каких-то спадов, сообщил в интервью URA.RU замдиректора по научной работе ИМЭМО РАН Александр Ломанов.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссия и Китай выбрали общую идею для противостояния США.

«Уникальная особенность наших отношений в том, что за все эти годы в них не было резких переломов — каких-то спадов, конфликтных ситуаций. Идет методичная работа, в которой год за годом появляется что-то новое, отношения становятся глубже и прочнее», — сказал китаист.

В китайских рейтингах отношений с зарубежными странами на первое место всегда ставится Россия, обратил внимание Ломанов. Это происходит несмотря на то, что Китай активно торгует со Штатами и Евросоюзом, но их ставят позади, добавил собеседник URA.RU.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин раскрыл, почему к саммиту ШОС приковано внимание Запада.

Путин 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом. В Тяньцзине Путин стал участником 25-го саммита ШОС, а в Пекине будет главным гостем военного парада, посвященного 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше