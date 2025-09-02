В чем особенность отношений между Россией и Китаем

Китай всегда на первое место ставит отношения с Россией, а потом уже с США и ЕС. Отношения между РФ и КНР уже много лет поступательно развиваются без каких-то спадов, сообщил в интервью URA.RU замдиректора по научной работе ИМЭМО РАН Александр Ломанов.