Заберут в армию осенью 2025? Как студенту вуза и колледжа получить отсрочку

Иногда юноше исполняется 18 лет ещё во время учёбы в школе, и на такой случай ему положена отсрочка. Для её получения нужно предоставить в военкомат справку из учебного заведения, которая должна быть подписана директором и заверена печатью. Школьники имеют право на отсрочку до окончания 11-го класса и получения аттестата, но если у школы нет аккредитации или обучение проходит в заочной форме, отсрочка не предоставляется. После сдачи ЕГЭ выпускники имеют возможность поступить в ссуз или вуз, их отсрочка действует до 1 октября, то есть до начала осеннего призыва.