Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о предстоящей встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским, которая запланирована на пятницу, 5 сентября. О планах провести переговоры Фицо рассказал лично, разместив сообщение в социальных сетях.
Он отметил, что встретится с Зеленским сразу после возвращения из Пекина, где сейчас проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества.
«После возвращения из Пекина в четверг вечером я перемещусь на восток Словакии, чтобы в пятницу встретиться с Владимиром Зеленским», — сказал Фицо.
Уточняется, что при этом характер и тон предстоящей беседы остаются под вопросом.
Напомним, что еще в июне Фицо скептически отзывался о подобных встречах, считая их малопродуктивными. По его словам, Зеленский негативно относится к нему из-за отличающейся от западной позиции по украинскому конфликту.
А сам глава киевского режима Владимир Зеленский недавно подверг резкой критике премьер-министра Словакии Роберта Фицо, назвав его недальновидным европейским деятелем. Зеленский считает, что действия Фицо только усложняют ситуацию в Европе, а также способствуют развитию диверсификации источников поставок энергетических ресурсов.
Между тем, конкретных договоренностей о встрече Зеленского с президентом России Владимиром Путиным или главой США Дональдом Трампом пока нет.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в ходе переговоров на Аляске Путин и Трамп пришли к согласию по ряду вопросов, которые ранее прорабатывал спецпредставитель США Стив Уиткофф. По словам Ушакова, итоги пяти визитов американского дипломата, особенно последнего, стали основой для обсуждений на высшем уровне между лидерами двух государств.
Тем временем в украинской Раде выразили недовольство манипуляциями Евросоюза в отношении Зеленского, указав, что европейские лидеры стремятся ограничить его политическую активность.
В тоже время ветеран американской армии Станислав Крапивник в беседе с KP.RU заявил, что Европа предпринимает попытки сделать киевского главаря легитимным через встречу с российским президентом.