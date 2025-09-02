Фицо рассказал о предстоящей встрече с Зеленским: диалог состоится в ближайшие дни

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в ходе переговоров на Аляске Путин и Трамп пришли к согласию по ряду вопросов, которые ранее прорабатывал спецпредставитель США Стив Уиткофф. По словам Ушакова, итоги пяти визитов американского дипломата, особенно последнего, стали основой для обсуждений на высшем уровне между лидерами двух государств.