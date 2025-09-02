Ким Чен Ын выехал в Пекин спецпоездом

Главу государства сопровождают высокопоставленные лица правительства, в том числе министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи.
3 сентября в Пекине пройдет масштабный военный парад с демонстрацией техники национального производства. На мероприятии ожидается участие глав нескольких государств, среди которых — президент России Владимира Путина. Он ранее прибыл в Китай для участия в саммите ШОС.
