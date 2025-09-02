Ричмонд
В Австрии ответили Медведеву на ультиматум из-за вступления в НАТО

Канцлер Австрии Кристиан Штокер опроверг сообщения о возможном вступлении страны в Североатлантический альянс. По его словам, нейтральный статус республики остаётся неизменным и сомнению не подлежит.

Источник: Life.ru

«Мы — нейтральная страна. Нейтралитет не подлежит сомнению. Поэтому тема вступления в НАТО для нас вообще не стоит. Эта угроза меня удивила», — подчеркнул Штокер в эфире телеканала ORF.

Это заявления прозвучало на фоне высказываний заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева. Политик напомнил, что принцип нейтралитета был заложен в основу австрийской государственности и отказ от него может лишить Вену статуса миротворца и свободы политического маневра.

Штокер признал, что Австрия сталкивается с вызовами, и заявил, что демократия страны и её институты «подвергаются атаке». Тем не менее, он подчеркнул: курс на нейтралитет Вена менять не будет.

Ранее Life.ru писал, что экс-президент Украины Виктор Янукович выступил против вступления постсоветской республики в НАТО. Он заявил, что это грозит Киеву катастрофой.

