Великобритания поставила Украине 60 тысяч снарядов и 2,5 тысячи БПЛА за 50 дней

Кроме того, Киев получил 30 единиц транспортных и инженерных средств и 200 систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Поставки осуществлялись с июля 2025 года в рамках усиления военной помощи.
Ранее стало известно, что в 2025 году Украина планирует получить миллион артиллерийских боеприпасов. Это стало возможным благодаря финансовой помощи со стороны западных стран в рамках чешской инициативы. Кроме того, оказать военную поддержку Киеву согласился Азербайджан.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше