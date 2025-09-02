Мадуро заявил, что прибывшая в акваторию Венесуэлы флотилия США готова начать атаку

Николас Мадуро, лидер Боливарианской Республики Венесуэла, заявил, что военные корабли Соединенных Штатов уже находятся в акватории страны и готовы начать атаку. Его слова приводит информагентство Reuters.
«Они хотят добиться смены режима с помощью военной угрозы… Мы еще не сталкивались с подобной ситуацией», — процитировали Николаса Мадуро в Reuters.
Согласно информации Президента Венесуэлы, в данный момент у берегов страны находятся 8 кораблей Военно-морских сил США и 1 субмарина. Николас Мадуро добавил, что вся американская флотилия оснащена 1200 ракетами, которые уже «нацелены» на Боливарианскую Республику.
Кризис в отношениях Венесуэлы и США начался несколько недель назад после решения Президента Дональда Трампа о передислокации нескольких кораблей национальных ВМС в акваторию Южной Америки.
Еще 26 августа стало известно, что Николас Мадуро в качестве ответа на действия Соединенных Штатов развернул военный контингент в приграничных регионах.
Также руководство Венесуэлы официальной поблагодарило Министерство иностранных дел России за дипломатическую поддержку в условиях кризисной ситуации.
