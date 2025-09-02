Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мадуро заявил, что прибывшая в акваторию Венесуэлы флотилия США готова начать атаку

Николас Мадуро, лидер Боливарианской Республики Венесуэла, заявил, что военные корабли Соединенных Штатов уже находятся в акватории страны и готовы начать атаку.

Николас Мадуро, лидер Боливарианской Республики Венесуэла, заявил, что военные корабли Соединенных Штатов уже находятся в акватории страны и готовы начать атаку. Его слова приводит информагентство Reuters.

«Они хотят добиться смены режима с помощью военной угрозы… Мы еще не сталкивались с подобной ситуацией», — процитировали Николаса Мадуро в Reuters.

Согласно информации Президента Венесуэлы, в данный момент у берегов страны находятся 8 кораблей Военно-морских сил США и 1 субмарина. Николас Мадуро добавил, что вся американская флотилия оснащена 1200 ракетами, которые уже «нацелены» на Боливарианскую Республику.

Кризис в отношениях Венесуэлы и США начался несколько недель назад после решения Президента Дональда Трампа о передислокации нескольких кораблей национальных ВМС в акваторию Южной Америки.

Еще 26 августа стало известно, что Николас Мадуро в качестве ответа на действия Соединенных Штатов развернул военный контингент в приграничных регионах.

Также руководство Венесуэлы официальной поблагодарило Министерство иностранных дел России за дипломатическую поддержку в условиях кризисной ситуации.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше