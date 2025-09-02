Путин, Си Цзиньпин и Моди бросили вызов Трампу во время саммита ШОС

Во время саммита Шанхайской организации сотрудничества главы России, Китая и Индии бросили вызов внешней политике президента США Дональда Трампа. Это отразилось в демонстрации их единства, считает газета The Wall Street Journal.
По мнению издания, теплые отношения президента России Владимира Путина, главы КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди стали мощным сигналом Вашингтону. Кадры, где лидеры трех государств обнимаются при встрече, облетели весь мир.
Автор утверждает, что это было жестом единства России, Индии и Китая на фоне попыток Трампа сдержать КНР, оборвать связи между Москвой и Нью-Дели и заставить индийскую сторону отказаться от российской нефти.
Топ-менеджер аналитического центра Lowy Institute Майкл Фуллилав уверен, что такие взаимоотношения глав государств и сам саммит ШОС вызовет тревогу в западных столицах.
«Мягкое обращение президента Трампа с Владимиром Путиным никак не отдалило Россию от Китая. С другой стороны, его жесткое обращение с Нарендрой Моди подталкивает Индию ближе к России и потеплению ее отношений с Китаем», — считает Фуллилав.
Ранее «МК» писал, что перед заседанием Совета Шанхайской организации сотрудничества, которое проходит в Китае, президент России Владимир Путин успел коротко переговорить с лидерами Китая и Индии Си Цзиньпином и Нарендрой Моди.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.