Путин, Си Цзиньпин и Моди бросили вызов Трампу во время саммита ШОС

«Мягкое обращение президента Трампа с Владимиром Путиным никак не отдалило Россию от Китая. С другой стороны, его жесткое обращение с Нарендрой Моди подталкивает Индию ближе к России и потеплению ее отношений с Китаем», — считает Фуллилав.