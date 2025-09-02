Ким Чен Ын пересек границу с Китаем на спецпоезде

Ранее, в августе 2025 года, Ким Чен Ын объявил о создании военного союза КНДР и России для совместной борьбы с неонацизмом, отметив укрепление отношений между странами на фоне 80-летия освобождения Корейского полуострова от японского господства. Тогда же в Пхеньян с официальным визитом прибыла российская делегация во главе с Вячеславом Володиным, чтобы обсудить развитие сотрудничества и выразить поддержку в противодействии неонацистским угрозам.