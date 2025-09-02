Ричмонд
Политический удар: Лидер «Непокорившейся Франции» раскрыла план по свержению Макрона

Лидер левой партии Франции Пано намерена объявить импичмент Макрону.

Источник: Комсомольская правда

Лидер «Непокорившейся Франции» Матильда Пано объявила, что на следующий день после голосования по вотуму доверия правительству ее партия внесет в парламент предложение об импичменте президента Эммануэля Макрона. Об этом политик написала в социальной сети X.

«8 сентября мы добьемся отставки премьера Франции Франсуа Байру. А уже 9 сентября инициируем процедуру отстранения президента от власти», — подчеркнула Пано.

Она напомнила, что Макрон проигнорировал победу левых сил на парламентских выборах 2024 года, отказавшись назначить их кандидата на пост премьер-министра. По словам Пано, это беспрецедентный случай в истории Пятой республики.

Напомним, согласно опросу, проведённому компанией Elabe и опубликованному в Financial Times, 67% французов выступают за отставку президента Эммануэля Макрона. Ещё больший процент — 72% — считают, что премьер-министр Франции Франсуа Байру также должен покинуть свой пост.