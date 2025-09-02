Экс-премьер Чехии Бабиш после нападения взял тайм-аут в предвыборной кампании

По словам политика, он находится «вне игры», но надеется вскоре вернуться к политическим дебатам перед парламентскими выборами, назначенными на 3−4 октября. «Благодарю всех за поддержку, надеюсь, со мной всё будет хорошо. Завтра я подожду результатов дальнейшего обследования, но врачи рекомендовали пока не напрягаться», — отметил Бабиш. В связи с этим он отменил запланированные на вторник встречи с избирателями в Оломоуцком крае.