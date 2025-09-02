Экс-премьер Чехии Бабиш после нападения взял тайм-аут в предвыборной кампании

Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш временно приостановил свою предвыборную кампанию после того, как в понедельник на его митинге напал мужчина пенсионного возраста и несколько раз ударил политика костылём по голове и спине. Об этом Бабиш сообщил в интервью Чешскому телевидению.
По словам политика, он находится «вне игры», но надеется вскоре вернуться к политическим дебатам перед парламентскими выборами, назначенными на 3−4 октября. «Благодарю всех за поддержку, надеюсь, со мной всё будет хорошо. Завтра я подожду результатов дальнейшего обследования, но врачи рекомендовали пока не напрягаться», — отметил Бабиш. В связи с этим он отменил запланированные на вторник встречи с избирателями в Оломоуцком крае.
После инцидента Бабиша доставили в краевую больницу Оломоуца, где ему сделали компьютерную томографию головы для исключения серьёзных травм или кровотечений.
Андрею Бабишу во вторник исполнится 71 год. Он является владельцем крупнейшего в Центральной и Восточной Европе агрохолдинга Agrofert и занимает восьмое место в рейтинге самых богатых чехов с состоянием около 4 миллиардов долларов. В 2011 году он основал и возглавляет правоцентристское движение ANO, которое согласно последним опросам лидирует в преддверии выборов с поддержкой около 31−33% избирателей. Правящая коалиция SPOLU премьера Петра Фиалы набирает 19−21% голосов.