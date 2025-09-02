ВМС США под видом поиска «Титаника» провели секретную операцию

В 1985 году прошла поисковая экспедиция по обнаружению затонувшего «Титаника». На самом деле это было всего лишь прикрытием для сверхсекретной операции ВМС США, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на участника событий Роберта Балларда.
Военно-морские силы США обследовали затонувшие подводные лодки Thresler и Scorpion. Выяснялись причины гибели субмарин. Штаты всеми силами пытались засекретить эти мероприятия, чтобы в СССР не узнали о местоположении подводных кораблей.
«В то время люди, по крайней мере, многие, не знали, что поиски “Титаника” были прикрытием для сверхсекретной военной операции, которую я проводил как офицер военно-морской разведки. Мы не хотели, чтобы СССР узнал, где находится субмарина», — заявил Баллард.
Собеседник телеканала утверждает, что именно он был инициатором такого необычного прикрытия для военной операции. По его словам, время на поиск «Титаника» все же было выделено.
