Венесуэла выразила поддержку итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и заявила о присоединении к инициативе по глобальному управлению. Об этом на пресс-конференции сообщил президент страны Николас Мадуро.
«Председатель КНР Си Цзиньпин объявил об инициативе по глобальному управлению и направил нам официальный документ о присоединении, который я подпишу», — заявил Мадуро. Он подчеркнул, что Венесуэла поддерживает эту инициативу ради укрепления мира и содействия развитию.
Мадуро отметил, что в Венесуэле с большим вниманием следили за ходом саммита ШОС, особенно за встречами лидеров, таких как премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Он назвал эти страны ключевыми столпами формирующегося многополярного мира.
Президент подчеркнул, что Россия, несмотря на введенные против нее 30 тысяч санкций, занимает четвертую позицию в мировой экономике, является ведущей военной державой и обладает самым передовым вооружением. Кроме того, Мадуро добавил, что Россия, Китай, Индия и Иран выступают за поддержание глобальной стабильности и мира.
Напомним, на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине Си Цзиньпин предложил идею глобального управления. Он призвал страны разработать более справедливую мировую систему, сотрудничая друг с другом.