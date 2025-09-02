Ричмонд
Европейская страна заявила о нежелании быть частью НАТО

В Австрии не собираются изменять статус нейтрального государства и вступать в НАТО.

В Австрии не собираются изменять статус нейтрального государства и вступать в НАТО. Эти вопросы не обсуждаются в высших политических кругах, заявил канцлер Кристиан Штокер, передает телеканал ORF.

«Мы нейтральная страна, нейтралитет не ставится под сомнение, вступление в НАТО не является темой для обсуждения», — заявил он.

Это заявление стало ответом на вопрос журналиста по поводу слов зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева. Он прокомментировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО и принятие ответных мер со стороны России. И добавил, что в случае с Австрией, если она решится на путь в Североатлантический альянс, поступят также.

В конце августа лидер австрийской оппозиции Герберт Кикль раскритиковал главу МИД страны Беату Майнль-Райзингер за ее предложение о пересмотре вечного нейтралитета. Она заявляла, что стоит изменить конституционные принципы Австрии для ее защиты от якобы «российской угрозы».

Ранее «МК» писал, что в Европе назревает исламская война, в которую могут быть втянуты Соединенные Штаты Америки. Поэтому США необходимо покинуть НАТО как можно скорее, заявил американский сенатор Майкл Ли.

