Европейская страна заявила о нежелании быть частью НАТО

В Австрии не собираются изменять статус нейтрального государства и вступать в НАТО. Эти вопросы не обсуждаются в высших политических кругах, заявил канцлер Кристиан Штокер, передает телеканал ORF.
«Мы нейтральная страна, нейтралитет не ставится под сомнение, вступление в НАТО не является темой для обсуждения», — заявил он.
Это заявление стало ответом на вопрос журналиста по поводу слов зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева. Он прокомментировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО и принятие ответных мер со стороны России. И добавил, что в случае с Австрией, если она решится на путь в Североатлантический альянс, поступят также.
В конце августа лидер австрийской оппозиции Герберт Кикль раскритиковал главу МИД страны Беату Майнль-Райзингер за ее предложение о пересмотре вечного нейтралитета. Она заявляла, что стоит изменить конституционные принципы Австрии для ее защиты от якобы «российской угрозы».
