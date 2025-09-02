В Ростове сработали силы ПВО: в Левенцовском районе горят верхние этажи двух домов

В Ростове-на-Дону сработали силы противовоздушной обороны, сообщает временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
В результате воздушной атаки в микрорайоне Левенцовский повреждены и загорелись верхние этажи двух многоэтажных жилых домов на улицах Ткачева и Еременко. На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы и пожарные подразделения.
По предварительным данным, среди жителей пострадавших нет. Информация о последствиях инцидента уточняется.
Ранее ВСУ обстреляли центр Горловки.