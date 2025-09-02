Axios: желание Трампа отдалить друг от друга РФ, Индию и КНР не дает результатов

Как отмечает Axios, пошлины США в размере 50% в отношении Нью-Дели из-за закупок российской нефти «вызвали возмущение» в Индии. Моди дал понять, что Нью-Дели не прекратит закупки нефти у России, и предпринял шаги по налаживанию отношений с Си Цзиньпином, говорится в материале. «По крайней мере, на данный момент стремление администрации Трампа установить дистанцию между тремя державами не приносит результатов», — отмечается в статье.