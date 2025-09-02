Ричмонд
Axios: желание Трампа отдалить друг от друга РФ, Индию и КНР не дает результатов

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Желание администрации американского президента Дональда Трампа отдалить друг от друга Россию, Индию и Китай не приносит результатов. Об этом пишет информационный портал Axios.

Источник: Reuters

Как указывается в статье, столкнувшись «с тарифами и оскорблениями со стороны президента Трампа», премьер-министр Индии Нарендра Моди 1 сентрября «гораздо более дружелюбно пообщался со своими российским и китайским коллегами во время своего первого за семь лет визита в КНР».

Как пишет портал, «Трамп активно пытается вбить клин между Индией и РФ, одновременно стремясь дистанцировать Россию от Китая». Поэтому изображение всех трех лидеров, «буквально держащихся за руки (на саммите Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине — прим. ТАСС), является по меньшей мере символическим ударом», указывается в статье.

Как отмечает Axios, пошлины США в размере 50% в отношении Нью-Дели из-за закупок российской нефти «вызвали возмущение» в Индии. Моди дал понять, что Нью-Дели не прекратит закупки нефти у России, и предпринял шаги по налаживанию отношений с Си Цзиньпином, говорится в материале. «По крайней мере, на данный момент стремление администрации Трампа установить дистанцию между тремя державами не приносит результатов», — отмечается в статье.

Саммит ШОС с участием президента РФ Владимира Путина и руководителей более чем 20 государств начал работу в воскресенье в городе Тяньцзинь (Северный Китай). Как отмечал помощник министра иностранных дел КНР Лю Бинь, это самый масштабный форум объединения за всю историю его существования.

Сегодня ШОС включает 10 государств — членов: Россия, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, а также 2 страны со статусом наблюдателя (Афганистан и Монголия) и 14 партнеров по диалогу (Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка). Это крупнейшая в мире региональная организация сотрудничества по численности населения, географическому охвату и потенциалу развития.

